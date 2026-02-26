急速に発達した「爆弾低気圧」により、アメリカ北東部が暴風雪に見舞われている。【映像】楽しげに雪の上を滑っていくカワウソ（実際の映像）48cmの降雪を記録したニューヨーク市では、非常事態宣言が出されている。そんな中、アメリカ東部のメリーランド州ボルチモアで2月23日、そんなことはおかまいなしとはしゃいでいる動物の姿が捉えられた。雪が積もったデッキに飛び出て、冷たい雪の上でごろごろしているのは「カワ