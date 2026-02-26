ヒコロヒーがゆうちゃみに、フジモンとの現在の関係性について直撃すると、まさかの回答が飛び出し、会見場が笑い声に包まれる一幕があった。【映像】結婚に踏み出せないカップル、涙の話し合いもABEMAにて3月5日（木）から配信される「さよならプロポーズ viaオーストラリア」。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のど