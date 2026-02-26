本州南岸に伸びる前線や低気圧の影響で、各地で2026年初めての激しい雨となった。25日の東京都心でも午後4時までの総雨量が34mmと、2025年10月31日以来117日ぶりにまとまった雨となった。パンチくんもほかのサルと雨宿り午後2時ごろの東京・新宿駅前では雨が降り、駅の前には雨宿りする人が多く見られた。傘もひっくり返る冷たい北風。雨の影響で気温も急降下し、午後2時には9.1℃と、24日までのポカポカから一転、真冬の寒さとな