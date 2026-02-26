囲碁・将棋の棋士やライターなど、業務を委託したフリーランスに取引条件を明示しなかったなどとして、公正取引委員会が共同通信の子会社に勧告です。公正取引委員会によりますと、「共同通信」の子会社である株式会社共同通信社は、囲碁・将棋の棋士やライターなど業務を委託するフリーランス45名に対して取引条件を明示しなかったほか、41名には支払期日までに報酬を支払わなかったとしています。公正取引委員会はフリーランス法