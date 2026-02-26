女優宮澤エマ（37）が、テレビ東京系連続ドラマ「産まない女はダメですか？DINKsのトツキトオカ」（3月30日スタート、月曜午後11時6分）に主演し、望まない妊娠をテーマにした社会派ヒューマンドラマに挑戦することが25日、分かった。地上波連ドラ初主演となる。北実知あつき氏の電子マンガをドラマ化。宮澤は、夫婦共働きで子どもを持たない「DINKs」の選択をして夢を追う美容師、金沢アサ役を演じる。「子どもはいなくていい」