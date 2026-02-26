Appleは今年後半に、新型スマートフォン『iPhone 18 Pro』を発表する予定だ。この新モデルで期待されている新たな機能を、複数メディアからの報告をもとにまとめてみた。 （関連：【写真あり】『iPhone 17 Pro』作例付きレビュー） ■デザインは小改良 『iPhone 18 Pro』のデザインは、基本的には現行の『iPhone 17 Pro』と変わらないようだ。一方で、『iPhone Air』のような劇的な変化こそないものの、背面の