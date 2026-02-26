札幌・北警察署は2月25日、業務上横領の疑いで愛知県に住む契約社員の男（30）を逮捕しました。男は2023年2月から8月の間に7回にわたり、当時勤務していた札幌市北区のガス会社で、札幌市内の店舗や個人の顧客からガス供給保証金などとして集金した現金合計約43万円を着服して横領した疑いが持たれています。警察によりますと、当時、男は営業担当で、ガス器具の販売や燃料代金の集金などの業務を担当していたということです。男が