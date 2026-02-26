失意を味わったマリニンはリベンジを狙う(C)Getty Images決意の再出発だ。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで8位に沈んだ世界王者のイリア・マリニン（米国）は、2月25日に公式インスタグラムを更新。大会期間中の写真を投稿し、「ここに至るまでの全てが無駄に感じられた」と悲痛な心境を綴っている。【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見るショー