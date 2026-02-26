◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)25日に男子シングルス2回戦が行われ、日本勢は張本智和選手が勝利。前日に勝利した松島輝空選手とともに16強入りを果たしました。張本選手(世界ランク4位)はスペインのアルバロ・ロブレス選手(同84位)と対戦。第2ゲームこそ相手に逆転を許して落としたものの、要所で力の差を見せて3-1(11-7/10-12/11-7/11-8)で勝利しました。26日から27日にかけて行われる3回戦