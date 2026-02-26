ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は25日（日本時間26日）、敵地レイクランドでのタイガースとのオープン戦に「5番・三塁」でスタメン出場し、2打数1安打1二塁打1死球だった。2回の第1打席、昨季14勝の右腕マイズ投手が投じたスライダーが右手に当たる死球となり、周囲をヒヤリとさせた。すぐにシュナイダー監督らがダグアウトを出たが、岡本は大丈夫というジェスチャーでプレーを続行。その後、4回の第2打席は中前の飛球が