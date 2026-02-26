『M-1グランプリ2025』で21代目王者となったお笑いコンビ・たくろうの赤木裕さん（34）ときむらバンドさん（36）が、28日から公開される新TVCMに出演。撮影後のインタビューで現在の悩みを語りました。CMでオリジナルの漫才を披露している二人。きむらバンドさんはオファーを受けた当時を振り返り「めちゃくちゃびっくりよな」と語ると、赤木さんも「僕ら勝手にネタで名前を出しただけで。許可取らずに」と、驚きつつ喜びを口にし