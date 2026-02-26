読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同窓会で、昔好きだった同級生と再会。思いがけない告白からデートへと発展し、まさに同窓会マジックと浮かれる主人公を待ち受けていた思わぬ展開とは？止まらない彼の自慢話。そしてついに飛び出した信じられない言葉前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞同窓会で昔好きだった同級生と再会し、「ずっと好きだった」と告白されて念願のデートへ行くことになりました。しかし