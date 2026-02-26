今日2月26日は、九州から東海は日差しが届き、4月並みの暖かさの所が多いでしょう。最高気温は高知や名古屋などで20度以上となりそうです。関東と東北の太平洋側は雲が多く、すっきりしない天気でしょう。九州〜東海は日差しが届き4月並みの暖かさ今日26日は、九州から東海にかけて日差しが届き、日中は気温がグングン上がるでしょう。最高気温は、福岡や大阪で18度、高知で20度、名古屋で19度と4月並みの暖かさとなりそうです。