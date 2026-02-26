◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、初陣を迎える桶谷大ヘッドコーチ(HC)が試合へ意気込みを語りました。2月初旬に前任のトム・ホーバス氏からチームを引き継いだ桶谷HC。初陣を前に「合宿が始まった頃はナーバスだった」と告白しましたが、「頼もしいメンバーと一緒に練習をして、今は早く試合をやりたいというワクワ