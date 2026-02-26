【エルサレム共同】インドのモディ首相は25日、イスラエルを訪問し、国会で演説した。2023年10月のイスラム組織ハマスの奇襲による犠牲者に哀悼の意を示し「確固たる信念を持ってイスラエルと連帯する」と強調した。ネタニヤフ首相は両国が安全保障だけでなく、経済やサイバー、人工知能（AI）や宇宙といった分野でも協力を進める意向を示した。モディ氏は演説で、国連安全保障理事会が採択したトランプ米政権主導のパレスチナ