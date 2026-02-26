JO1やINI、ME:Iといった人気グループを輩出した日本最大級のサバイバルオーディション番組、その第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の記者発表会が24日、都内で開催されました。テーマソングのセンターを勝ち取ったYURA（安部結蘭）さん（20）が、誰にも負けない自身の強みを明かしました。今回は、デビューを目指して集まった練習生82人がお披露目。ステージに整列した練習生たちは、自身の強みや努力していること、3年後の