60代女性のAさんは、久しぶりの旅行で新幹線を利用しました。 スーツケース置き場は上の段しか空いておらず、足腰が弱いAさんはスーツケースを足元に置いていたため、シートとスーツケースの間に足が挟まる状態になってしまいます。【写真】運転免許更新！パーソナルカラーを意識した服にしよう！→悲劇の幕開けそこで前の席に座っている人に対してリクライニングを少し戻してほしいとお願いしました。しかし前の席の人からは無視