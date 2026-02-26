「マクドナルドの看板が、窓みたいだった」【写真】引いて見ると…「水平線の高さが完全に一致」フォトグラファーのめかぶさん（@aybena）が、X（旧Twitter）に公開した風景写真が話題です。今回、めかぶさんが訪れたのは、長崎県島原市の島原鉄道沿線にあり、「日本一海に近い駅」としても有名な島原鉄道の大三東（おおみさき）駅。ホームの向こうに臨む有明海と空の青さが何ともいえない美しさですね。映画やCMの舞台にも選ばれ