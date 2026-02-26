ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が現地時間25日、ダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発登板。今春初登板は2回途中3失点という投球だった。佐々木は初回、先頭打者ペルドモに96.5マイル（約155.3キロ）のフォーシームを右前安打とされると、続く2番タワには四球。一死から4番アレナドに低めのスプリットを左翼線へ運ばれ、先制の適時二塁打を許した。続く5番バルガスにも高め95.5マイル（約153.7キロ）の