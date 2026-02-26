36球中ストライクは17球…制球に課題を残した右腕ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、アリゾナ州で行われたダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発。2イニングの予定が2回持たずに降板するホロ苦い実戦デビューとなった。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は、3失点を喫した右腕の投球内容を「苦しいものだった」と速報するなど、厳しい評価を下している。初