北海道・浦河町の牧場で、きのう（2026年2月25日）牛舎の外壁工事をしていた男性が足場から転落し、死亡する事故がありました。事故があったのは、浦河町絵笛の牧場です。きのう（2026年2月25日）午前10時ごろ、牧場の関係者から「足場から落ちた」と消防に通報がありました。この事故で、牛舎の外壁を張り替える工事をしていた町内に住む60代の男性が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察などによりますと、男性は