来月3月19日から始まる春の甲子園、選抜高校野球大会に出場する北照高校の選手が道庁を表敬訪問し、甲子園での活躍を誓いました。緊張した面持ちで道庁を訪れたのは、甲子園への出場が決まった北照高校の選手たちです。手代森主将が甲子園での活躍を誓いました。（北照高校・手代森煌斗主将）「たくさんの方の思いを胸に北照高校らしい一体感のある野球を貫き甲子園でも全力プレーで頑張りたいと思います」決意表明を受け、