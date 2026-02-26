北海道の野球独立リーグに所属する球団「旭川ビースターズ」の代表だった男が15万円を横領したとして逮捕されました。球団側は、男の横領額がおよそ230万円にのぼるとして返還を求めています。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、北海道の野球独立リーグに所属する球団「旭川ビースターズ」の前代表・高井朱里容疑者です。高井容疑者は2025年10月15日、球団の運営資金15万円を横領した疑いが