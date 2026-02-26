京都市の松井孝治市長は２５日、市バスの混雑対策で、市中心部の均一運賃２３０円について、市民以外を最大３５０〜４００円に値上げする案を明らかにした。市民は２００円に値下げする。２０２７年度中の導入を目指す。実現すれば、オーバーツーリズム（観光公害）対策としては全国初。実現なら全国初市議会で答弁した。市内では、観光地と主要駅を結ぶ路線を中心にバス車内の混雑が常態化。市民が乗れなかったり、観光客がバ