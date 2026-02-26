◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)25日に女子シングルス2回戦が行われ、日本勢は早田ひな選手と伊藤美誠選手が勝利しました。早田選手(世界ランク10位)は中国の何卓佳選手(同40位)と対戦。1時間超えのフルゲームの末3-2(10-12/18-16/7-11/11-7/13-11)で勝利し、ベスト16進出を決めました。伊藤選手(同9位)はスペインのシャオ・マリア選手(同73位)と対戦しました。第1&第2ゲームともに逆転で獲