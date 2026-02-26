【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比307.65ドル高の4万9482.15ドルで取引を終えた。人工知能（AI）関連需要の拡大への期待感から買い注文が膨らんだ。AIの台頭で既存事業が影響を受けかねないとの懸念から、足元で下落が目立っていたITのIBMなどを買い戻す動きも見られた。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、288.40ポイント高の2万3152.08だった。他の個別銘