ミラノ・コルティナオリンピック、スキー・フリースタイル女子モーグル代表の冨郄日向子選手が、現役引退を表明しました。24日、自身の公式Instagramに「今シーズンをもってモーグル競技から引退することを決断いたしました」と書き添えて投稿した冨郄選手。残す試合は28日、3月1日に行われる富山でのワールドカップ、3月の全日本選手権の計4戦となります。「最後まで全力で駆け抜けます」と、引退を発表するも、試合