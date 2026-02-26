中国を訪問中のドイツのメルツ首相は25日、習近平国家主席と北京で会談し、経済分野で協力を強化する方針を示しました。中国・習近平国家主席：世界が混乱と変化が入り交じっているからこそ、中独両国は戦略的な協力を強化すべき。習主席は人工知能など先端技術分野での協力を呼びかける一方、「中国の発展を客観的かつ理性的に捉えてほしい」と述べ、中国警戒論をけん制しました。これに対し、メルツ首相は中国との経済協力をさら