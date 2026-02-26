◆オープン戦タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レークランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、オープン戦初の遠征となる敵地タイガース戦に「５番・三塁」で先発。タ軍本拠コメリカ・パークと同じ中堅４２０フィートの敵地球場で、飛距離４０６フィート（約１２３メートル）打球が中飛となる“メジャーの洗礼