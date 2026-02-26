プロバスケットボールリーグ・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークスは25日、SF（スモールフォワード）の谷直樹選手（37）が2025-26シーズンをもって現役を引退すると発表した。谷直樹選手（写真：神戸ストークス）兵庫県川西市出身、川西緑台高校、甲南大学を経て、2011年に当時の兵庫ストークスに入団した谷選手。クラブ草創期から在籍し、兵庫ストークス、西宮ストークス、神戸ストークスと、クラブが変革するなかでも、ストー