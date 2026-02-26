NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49482.15（+307.65+0.63%） S＆P5006946.13（+56.06+0.81%） ナスダック23152.08（+288.40+1.26%） CME日経平均先物59745（大証終比：+955+1.60%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日は複数業界に広がっていたＡＩ脅威論への懸念が和らいでいたが、本日もその流れが続いた。「直近のソフトウエア株の売りは無差別的で、やや