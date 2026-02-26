【ニューヨーク＝木瀬武】２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３０７・６５ドル高の４万９４８２・１５ドルだった。値上がりは２営業日連続。同日の取引終了後に決算発表を控えた米半導体大手エヌビディアなどが業績への期待から買われた。売りが優勢だったソフトウェア関連の銘柄の買い戻しも続いた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２８８・４０ポイント高の２万３１５