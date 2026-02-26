ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢史上初、フィギュアスケートペア種目で金メダルを獲得した、三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅうペア”が25日、会見を行い、日本のペア種目の強化について話しました。日本全体のペア強化について木原選手は「この技ができないとペアになれない、身長差がこれくらいないとできないなど、ハードルが少し高くなっているような気がしています。僕が思っているのはペアに少しでも興味を持