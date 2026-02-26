「東京スカイツリー」は、記者会見で22日におきたエレベーター事故の原因などについて説明し、26日午前10時から展望台の営業を再開することを発表しました。東京スカイツリーを運営する会社は25日の記者会見で、エレベーターが緊急停止したのはケーブルの内部配線が破損したことが原因と説明しました。東京スカイツリーでは、今回の事故を受けて展望台の臨時休業が続いていましたが、26日午前10時から営業を再開する予定です。