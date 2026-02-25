オンワードパーソナルスタイルが運営するオーダーメイドブランド「KASHIYAMA」が、伊勢丹新宿店本館3階の「ファインクローズ」ゾーンとタッグを組み、女性のためのプレミアムライン「カシヤマ プレミアム ウィメン（KASHIYAMA PREMIUM WOMEN）」をスタートする。3月4日、伊勢丹新宿店の同エリアに新店舗をオープンする。【画像をもっと見る】KASHIYAMAは「オーダーメイドの民主化」を目指し、現在全国に70店舗