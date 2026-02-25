「ポール・スミス（Paul Smith）」が、「バブアー（Barbour）」とのコラボレーションコレクション第2弾を発売した。バブアー直営店、全国のポール・スミス ショップ、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】第2弾では、「英国の海辺のカルチャー」をテーマにしたメンズとウィメンズのコレクションを提案。メンズはアウターウェア「Sugarlump Bedale Casual Jacket」（8万2500円）、「Casual