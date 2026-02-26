この記事をまとめると ■北朝鮮の自家用車個人所有制度化と街のクルマ事情を解説 ■ピョンヤンで中国車中心に自家用車が急増し金正恩もロシア車を愛用している ■同じ共産圏ではロシアにもソ連時代から続くクルマ文化がある 謎に包まれた北朝鮮のクルマ事情 日本の隣国でありながら国交がないこともあり、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）はミステリアスな存在となっているといえるだろう。軍事パレードを実施した、ミサイルを