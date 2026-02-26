プロ野球・ソフトバンクは25日、藤井皓哉投手が「右肘内側側副靭帯再建術および関節クリーニング術」の手術を受けたと発表。競技復帰までは12か月の見込みと伝えました。藤井投手はプロ11年目の29歳。昨年は51試合にリリーフ登板し、21HP2セーブで防御率1.44と活躍。チームのリーグ連覇＆日本一に貢献していました。小久保裕紀監督もその働きを高く評価していた右腕。昨年9月の優勝監督インタビューでは、松本裕樹投手＆杉山一樹投