42年前、滋賀・日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した男性について、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。今後、再審制度見直しの議論に影響が出る可能性もあります。阪原弘さんは、1984年に滋賀・日野町で酒店経営の女性を殺害し金庫を奪った罪に問われ、無罪を主張したものの無期懲役が確定し、服役中の2011年に病死しました。遺族らが改めて再審を請求し、大津地裁と大阪高裁は再審