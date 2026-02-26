杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第6話が25日に放送。文菜（杉咲）が過去に恋をした亮介（松島聡）に反響が集まっている。【写真】亮介（松島聡）の好きな人『冬のなんかさ、春のなんかね』第6話文菜はホテルで山田線（内堀太郎）と会っていた。文菜は、昔、好きだったけど恋人になれなかった相手に送ったという重めの長文メールを山田に見せる。その相手はミュージシ