反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第7話が25日に放送され、雄太（反町）たちが所属していた映画研究部の新事実が判明すると、ネット上には「え?!」「まさか」「戦隊モノの追加戦士みたい」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】1988年12月の出来事を調べる雄太（反町隆史）たち雄太たち