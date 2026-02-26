信頼していた同僚が、窮地に陥った瞬間、こちらに牙を剥いてきたら――。投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は、20代の頃に経験した裏切り行為を振り返った。（文：長田コウ）当時、子会社の経理事務として働いていた女性にはM子という仲の良い同僚がいた。M子は身長148センチと小柄で、そのおちゃらけたキャラクターから、親会社の男性社員の間でも「愛されキャラ」として人気を集めていた。「ある日、親会社の金庫の金が不足し