気温が大きく下がり、エンジンへの負担が増える12月。冷間始動時の保護性能や、街乗り中心でも安定した性能を発揮するエンジンオイル選びが重要になる時期だ。 そこで今回は、2025年12月にカー用品店で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介する。オートバックスとイエローハット、それぞれの売れ筋から、今選ばれている定番モデルをチェックしてみよう。 ※本記事は2025年12月の販売データをもと