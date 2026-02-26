近畿大学附属湯浅農場の酒米で仕込んだ「近大酒」の新酒が、2026年3月3日から発売されます。発売場所は和歌山県内の酒販店や近畿大学関連拠点で、近畿大学水産研究所の飲食店でも提供予定です。地元蔵元と大学、学生の実学が同じ一本に重なる、地域連携型の日本酒プロジェクトです。 近畿大学附属湯浅農場「純米吟醸近大酒・純米近大酒」 発売日：2026年3月3日（火）販売商品：純米吟醸近大酒／純米近