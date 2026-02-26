店舗サイネージの価値を、実測データで再定義する新プラットフォームが登場します。Space vision AIは、AI映像分析を基盤にした「attention:d」を日本で初公開します。2026年3月3日から6日まで、東京ビッグサイト東展示棟で開催されるリテールテックJAPAN 2026で体験できます。 Space vision AI「attention:d」 展示会名：リテールテックJAPAN 2026会期：2026年3月3日（火）〜3月6日（金）開催時間：10:00〜17:00