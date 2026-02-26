パーキンソン病の歩行障害を、ウェアラブルデバイスとAI、さらに音楽技術で支える産学官連携プロジェクト「ホコラボ」が始動しています。ローランドは協力機関として参加し、電子楽器開発で培った音源と音楽表現のノウハウを提供します。歩行データの計測から介入効果の予測、日常で使える支援までを一体で進める点が今回の特徴です。 ローランド「ホコラボ」協力プロジェクト 発表日：2026年2月25日