大阪オートメッセ2026で、特定小型モビリティの実車体験を中心にした展示が行われました。ELEMOsはJEMPAブースの合同出展に参加し、来場者が乗って理解する導線を強化しました。次回はCareTEX東京で、介護現場の移動負担を減らす提案を展開します。 ELEMOs「大阪オートメッセ2026出展報告」 大阪オートメッセ会期：2026年2月13日（金）〜2月15日（日）会場：インテックス大阪来場者数：213,403人（3日