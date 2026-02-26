フロートカバーガラス市場の最新動向をまとめた2026年版レポートが公開されました。高平坦かつ高透明な基材を使う分野だけに、スマートフォンやタブレット需要の動きが市場全体に直結しやすい領域です。今回の資料は、成長シナリオと競争環境を同時に確認したいときに使いやすい構成です。 QY Research「フロートカバーガラス市場戦略レポート2026」 発表日：2026年2月25日調査対象期間：2021年〜2032