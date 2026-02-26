Nintendo Switch 2向け新作『TOKYO SCRAMBLE』の世界を体験できる脱出アトラクションが、淡路島のニジゲンノモリに登場します。崩落後の世界を舞台に、物音を抑えながら探索する緊張感を現地で味わえる構成です。ゲームの物語軸をリアル体験に落とし込んだ企画として、IPファンにもアトラクション好きにも注目の新コンテンツです。 ニジゲンノモリ「TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-」 &