街で異彩を放つ改造車。そのド派手な見た目の裏には、オーナーたちの人知れぬ苦労がある。愛車に飽くなき情熱を注ぐ、彼らの意外な素顔に迫る！【画像】「17歳のときに子どもができて」シングルで3児を育てる びっしりタトゥーのママ（29）の愛車“改造セルシオ”を写真で一気に見る今回は、30系のセルシオをカスタムする「るいせる」さんをご紹介。背中から覗くのは鳳凰のタトゥー。もともと自分で入れた墨を上書きするために